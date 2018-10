"LE" salon du vin à ne pas manquer ? C'est à Floreffe ces 2, 3 et 4 novembre !

Ne manquez pas ces 2, 3 et 4 novembre le Salon du Vin et du Fromage à Floreffe...

L'événement ce de prochain week-end est donc le Salon du Vin et du Fromage qui se tiendra rue Romedenne, sur le terrain de football de Floreffe, sous un chapiteau de 5000 m2, comportant 185 stands, des espaces de rencontres (réception, espace VIP, conférences) et quatre restaurants de même qu'un bar à huitres.

Pour votre facilité et la sécurité de tous, visiteurs et riverains, un parking est prévu pour les exposants et deux autres offrent 500 places aux visiteurs : celle de l'abbaye et celui de Materne-Confilux. Des navettes gratuites seront assurées.

Et c'est le sommelier bien connu, Eric Boschman , titulaire de nombreuses distinctions, dont celle de meilleur sommelier de Belgique qui accompagnera le Salon de FLoreffe, mais également celui de Court-St-Etienne, les 7, 8 et 9 décembre et Aiseau-Presles début mars 2019.

Vous souhaitez en savoir plus, c'est notamment via le SITE et également via FACEBOOK

La cheville ouvrière de ce salon, Anne Romainville était l'invitée d'Olivier Gilain ce mardi...