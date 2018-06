Le retour du Verdur à Citadelle de Namur ce samedi 30 juin !

Le retour du Verdur à la Citadelle ! Le plus ancien festival de Wallonie, après un arrêt momentané en 2017, revient au Théâtre de Verdure à Namur ce samedi 3à juin. ! Et le festival chéri par les Namurois revient cet été pour sa 33ème édition dans une mouture proche de celle des grandes années : gratuite et plus jeune !