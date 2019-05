Natagora prend position sur le retour du loup dans nos contrées - Aller/Retour Namur, Lux et... Tout récemment un nouveau loup a été aperçu dans la région de Neufchateau, en province de Luxembourg. Le retour du loup en Wallonie après plus d’une centaine d’années d’absence est exceptionnel, d’abord pour le succès de la protection du loup en Europe mais aussi pour l'impact positif sur la biodiversité que peut engendrer le retour d'un super-prédateur, comme cela a déjà été démontré à de multiples reprises à l'étranger. C’est également une belle victoire pour les naturalistes puisque son retour prouve que le statut de protection dont bénéficie les espèces offre de réelles perspectives pour la biodiversité menacée. En outre, avec le retour du loup dans les Hautes-Fagne et en Ardenne l’intérêt de la préservation de grands espaces est une fois de plus démontré. L'assocation Natagora a créé un groupe de travail et mis sur pied un plan de gestion wallon pour le loup La concertation avec les acteurs ruraux ainsi que les actions d’information et de sensibilisation en faveur du monde de l’élevage, de la chasse et du grand public sont primordiales en vue d’assurer une cohabitation pacifique pour la préservation du loup à long terme sur notre territoire.