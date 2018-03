LE rendez-vous vin et fromage à Aiseau-Presles dès ce vendredi et durant tout le week-end.

Le Salon Saint Vincent de printemps, LE salon du vin et du fromage à ne pas manquer à Aiseau-Presles ces 2, 3 et 4 mars.

Un salon qui se tiendra au hall sportif et polyvalent, vaste, tout neuf et bien conçu, qui permet d'accueillir 105 exposants, de créer un espace convivial de réception et de restauration, ainsi qu'un espace-brasserie.

PARKING

Un parking offrira 500 places aux visiteurs (accès par la rue des métallurgistes).

INFORMATIONS PRATIQUES

Suite aux travaux autour de la RN 90 à hauteur de l'entité d'Aiseau-Presles, la sortie Aiseau est fermée. Nous vous recommandons de sortir à la sortie FARCIENNES.

En venant de Namur, prendre à gauche vers la rue Campinaire (fléchage), ensuite encore à gauche aux feux (suivre le fléchage salon du vin et Sambrexpo).

Au rond-point, 2ème sortie vers la rue A.Scohy.

En venant de Charleroi, sortie Farciennes sur la RN 90, prendre à droite puis idem (fléchage salon du vin et Sambrexpo