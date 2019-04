Le projet Coup de Boost a pour objectif la remobilisation et l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi de 18 à 25 ans.

Ce projet vise à suivre et encadrer les jeunes grâce à une équipe composée d’un conseiller du Forem et d’un accompagnateur social.

De nombreuses activités leur sont proposées comme celles liées à la recherche d’emploi, le développement de la confiance en soi et de la communication… Le programme met l’accent sur des actions d’orientation ou des actions visant la concrétisation du projet.

Les jeunes demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et obtenir des informations supplémentaires sur les activités, le projet et l’accompagnement au 0470/87.17.73 ou par mail à coupdeboost.namur@forem.be ou encore via facebook

Détails en compagnie d'Isabelle Hubert