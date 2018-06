"Le P'tit Bazar 2018 " à Florée ces 23 et 24 juin

Comme chaque année, la Compagnie du Milieu du Monde vous a concocté un programme festif et enchanteur avec les Drôles de Dames, le Cirque Démocratique de Belgique, Arsène Folazur, L'Arbre Nomade (manège en bois de la Compagnie des 4 Saisons), la fanfare Bernard Orchestar, une soirée animée par Dj P'tit Pirate et ses vinyles, et des animations surprises, le tout dans une ambiance champêtre et familiale. Il s'agira cette année d'une édition spéciale "Histoire de rues-ralitée" menée en partenariat avec le GAL Pays des Tiges et Chavées. Dans ce cadre, découvrez la pièce de théâtre "Concerto Rural" créée pour l'occasion par les acteurs en herbe de la Cie, qui sont parti à la rencontre des habitants de leurs villages pour dresser un délicieux tableaux et leur environnement rural.