Le "Hometour" de Sharko à Namur et à Ciney...

Sharko s'est lancé au printemps 2017 dans une série de concerts à domicile, le "hometour", visitant celles et ceux qui le désiraient dans leur maison, jardin ou appartement, seul avec sa guitare et sa voix, sans sono, sans micro. Cette initiative de concerts à domicile a été embrassée avec une ferveur inattendue: plus de 100 concerts uniquement servis par le bouche-à-oreille!

Aussi, pour les concerts publics, en “tournée officielle”, propose t-il également de jouer, dans la mesure du possible, dans des lieux différents ou insolites (église, péniche, magasin de meubles, musée d’Histoires Naturelles,...). Avec ou sans micro/sono, dévoilant les variations naturelles et l’émotion sans filet, offrant du récit, des explications de textes, des chansons empreintes de “belgitude” et les plus grands succès de Sharko.



Comment cette tournée de concerts à domicile est-elle née?

“Je fais des albums et des concerts depuis 20 ans. J’avais besoin d’un angle nouveau, de fraîcheur et d’une mise en danger. Le public consomme la musique différemment avec une soif d’humanité, de proximité et de simplicité. Si les gens acceptent l'exercice d’un artisan de la chanson chez eux, ils misent sur le confort et renoncent au mystère dont ils semblent par ailleurs et désormais se méfier."



Mais tu fais toujours des concerts publics!

“Bien sûr! J’indique juste mes envies d’ailleurs. Je soumets des idées de concerts sur une péniche, dans une église, une fromagerie ou un magasin de meubles. Sortir un peu des habitudes. La formule est très légère, elle permet la souplesse. A côté de cela, il y aura toujours des concerts acoustiques dans des salles de spectacle.

J'ai très vite souhaitécristalliser l'entreprise avec un album-recueil comprenant les versions telles qu’elles étaient jouées alors."



Si, sur cet album "Hometour Acoustic Woaw", "Minute" et "Rise Up" sont relativement proches des enregistrements originaux, "Spotlite", "You Don't Have To Worry" ou encore "Rip Off" prennent ici une toute autre dimension. "Never" (chantée en compagnie de l'actrice de théatre française Camille Bernon) n'a jamais étéaussi touchante et "When I Was Your Age" trouve ici sa pleine mesure reggae-pop entrainante.

Les SEPT précédents albums de Sharko (et David Bartholome) en quelques mots (toujours d'après David):

"Feuded" (1999): "Esquisse brute et frustre. Une vraie libération.”

"Meeuws2" (2001): "Contient le single "I went down" qui nous a propulsé."

"III" (2004): "Reste peut-être le plus apprécie. En tous cas par nous!"

"Molecule" (2006): "A connu le succès le plus retentissant. "Sweet Protection" est devenu un gros tube, un peu par surprise."

"Dance on the Beast" (2009): "Restera pour nous comme un album ambitieux mais àla forme sans doute mal croquée."

"BeAst Of Sharko - Best Of" (2010): "La photographie d'un parcours. Une carte postale de souvenirs. Contient en bonus le "We Should Be Dancing" de Variety Lab!"

"Cosmic Woo Woo" (David Bartholomésolo - 2011): "Une récréation, une re-création, j'ai adoréfaire ce disque. La tournée qui a suivi reste un immense souvenir d'amusement et de complicités diverses."

"You Don't Have To Worry" (2016): "Sans doute l'album le plus cohérent dans son écriture et sa production. Et le mieux jouéégalement!"



facebook.com/SHARKOMUSIC

www.sharko.be

Sharko sera en concert le 30 novembre au Théâtre Jardin Passion de Namur, mais c'est complet. Une date supplémentaire à Namur ce 01er décembre.

Le groupe sera également à Ciney, au Centre Culturel, ce 19 décembre...