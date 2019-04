Le Forem propose une formation "Opérateur de Production" à Nivelles dès le 23 mai -... Cette formation se déroulera du 23 mai au 26 septembre. Elle permettra aux candidats de conduire, approvisionner et surveiller une ou plusieurs machines. Elle offrira aussi la possibilité d’exécuter des opérations simples dans le respect des normes strictes de qualités et d’effectuer le contrôle des pièces produites. La formation se découpe en deux pôles : des cours collectifs pendant 15 semaines et un stage de 4 semaines. Pour toute inscription à cette formation, vous pouvez contacter le service clientèle du Forem du Brabant wallon au 0800/ 93 947 ou par e-mail à serviceclientele.brabantwallon@forem.be Vous serez ensuite invité à participer à une séance d’information le 03 mai.