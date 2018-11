Le Forem organise un jobday pour des recrutements en Namurois et province de Luxembourg

La société Hanin à Marche-en-Famenne et la Miroiterie Jamboise sont à la recherche de plusieurs profils ...

Vitriers, menuisiers PVC et Alu, soudeurs ... sont recrutés pour ces deux entreprises. Un jobday se déroulera ce vendredi 23 novembre, tout d'abord sur le site de l'entreprise des châssis Hanin à Marche dès 9 h pour se poursuivre l'après midi sur le site de la miroiterie Jamboise à Jambes.

Pour plus d'informations et inscriptions : 061 28 02 55

Ecoutez Ismérie Lepère, assistante en Communication au Forem