Le Festival "En l'air", le seul festival dédié au cirque contemporain en Brabant wallon...

Événement haut en couleur dédié au cirque contemporain, le festival EN L'AIR est plutôt particulier : une programmation alliant spectacles professionnels et formes artistiques en création. Une belle manière de découvrir, à travers un circuit créatif ponctué de spectacles et d’animations circassiennes, le bouillonnement du cirque d’aujourd’hui et de ses artistes pluriels. Répartie sur un week-end, la programmation du festival est identique le samedi et le dimanche. Au programme, des créations professionnelles comme Pub Show Urbain de la Cie Lady Cocktail et de la Cie du Grenier au Jardin, ou encore Hircus de la Cie des Chaussons Rouges. Vous pourrez également voir des artistes ayant transité par le "Foyer populaire", l’espace de résidence artistique mis à disposition par le CCBW, mais aussi assister à des numéros d’écoles de cirque et, pour les plus téméraires, vous initier aux techniques de cirque. Une activité qui ravira toute la famille, du plus petit au plus grand. Toutes les infos via le www.ccbw.be