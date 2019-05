Le Festival du Rire de Rochefort dès ce 15 mai !

La 39eme édition du Festival, c'est dès ce 15 mai et ce jusqu'au 2 juin prochain. L'occasion de vivre des moments toujours plus drôles et conviviaux. Le plus vieux Festival d'humour de la francophonie poursuit sa route et essaye encore plus chaque année d'innover et de se renouveler afin de vous surprendre, vous gâter et vous satisfaire !

Pour commencer « Bon week-end spécial FIRR ». Beaucoup se souviennent de l'émission « Bon Week-end » diffusée entre 1992 et 1999 sur la RBTF. Cette émission populaire à marqué notre pays. Elle alliait humour et variétés dans un climat de bonne humeur. Le Festival du Rire va tenter de recréer ce climat et cette ambiance lors de sa double soirée inaugurale, ces mercredi 15 et jeudi 16 mai. Sur scène, Olivier Lejeune, Pierre Aucaigne, Laurent Chandemerle . Des invités, des jeunes talents, Pierre Theunis, Bruno Coppens, Didier Boclinville, Le Cas-Pucine... et beaucoup d'autres surprises !

Ce vendredi 17 mai, le Festival accueillera « Le Théâtre des 2 Anes » dans « Tout est bon dans le Macron »;

Dans les petits nouveaux, Gil Alma, le 24 mai, Wok and Woll, spectacle délirants le vendredi 31 mai.

Le Duo Kevin et Tom, lauréats au Tremplin 2018 ce sera pour ce 17 mai. Et bien d'autres artistes se succéderont d'ici le 2 juin dont Veronique Gallo ou encore Manon Lepomme

Détails via le SITE

Ecoutez le Président du Festival, Jean-Marc Mahin, invité d'Aller/Retour. Dernière ligne droite dans la préparation du Festival ...