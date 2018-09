Le Festival du Jeu Nature ces 22 et 23 septembre à Heure en Famenne

Ces 22 et 23 septembre " Jeunes et Nature " vous propose de célébrer son 40eme printemps dans le domaine d'Heure-Nature à Somme-Leuze.

Pour marquer cet anniversaire symbolique, l'association lance son premier Festival du Jeu Nature. Cet événement convivial et festif est l'occasion de mettre toutes ces années de découvertes, d'observations, de camps, de jeux et de passions naturalistes au profit d'un public aussi large que possible . Au total, une cinquantaine d'activités balayant toutes les tranches d'âge permettra à tout un chacun de mieux connaître la nature pour mieux la protéger !

Au programme :

animations nature; conférence, contes, balades guidées, ateliers d'initiation à l'écopédagogie, observations naturalistes, village associatif, concert, cuisine sauvage ...

Tarif : 5 euros pour les deux jours; 3 E pour un seul, gratuit pour les petits enfant de moins de 5 ans.

Toutes les infos via le SITE

Florence Haumann chargée de Communication était l'invitée de Jean-Marc Decerf dans Aller/Retour ce mardi.