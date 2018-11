Le Festival 100 % Rural : ça va encore bouger cette année !!!

Le Festival 100% Rural revient durant tout ce mois de novembre : un mois d’activités en tout genre et une programmation encore plus étoffée !

Le Festival se déroule sur le territoire de Florennes, Gerpinnes, Mettet et de Walcourt.

On va bouger !

Des balades, des journées nature, des animations, des expositions, des conférences, des ateliers artistiques, des films et des documentaires, des marchés terroir, une soirée contée, etc. Une quarantaine d’activités qui donneront envie de mettre le nez dehors et de (re)découvrir sous un angle original le territoire rural des quatre communes du GAL (Gerpinnes, Florennes, Mettet et Walcourt).



Plus particulièrement, on peut pointer l’ouverture du Festival qui se tiendra le samedi 3 novembre à Lausprelle dans le cadre de " Ramène tes fruits " où vous pourrez venir presser vos pommes pour en faire un délicieux jus maison. Et en guise de clôture, une journée festive à Biesme au cours de laquelle différents ateliers vous permettront notamment de créer vos produits d’entretien et vos soins façon zéro-déchet.

Une dynamique territoriale



La nature, l’agriculture, le tourisme, l’art, le patrimoine culturel, la transition écologique sont autant de thématiques qui seront mises à l’honneur durant tout le mois. Une véritable dynamique territoriale à laquelle citoyens, professionnels et acteurs associatifs prendront une part active, au bénéfice d’un mieux-vivre ensemble pour aujourd’hui et pour demain.



Une année spéciale…

C’est également une bonne occasion pour le GAL ESEM de fêter ses 15 ans d’existence. Cette soirée-anniversaire sera l’occasion pour les citoyens qui le souhaitent d’entamer une réflexion sur l’avenir de notre territoire et de tenter d’en dessiner les futurs contours.



Un partenariat qui roule !

Le festival 100%Rural constitue le point culminant de l’année et célèbre à chaque fois la collaboration entre le GAL ESEM, les centres culturels, les services environnement, les PCDN, les associations locales et les Passeurs 100%Rural, actifs sur le territoire des quatre communes.



