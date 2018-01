Le comédien arlonais Michaël Erpelding à l'affiche de la nouvelle série "E-Legal"

La série eLEGAL nous plonge dans le quotidien d'un petit cabinet d'avocats bruxellois, De Facto, spécialisé dans la cybercriminalité. À sa tête, Valentine, une jeune et brillante avocate qui a quitté le confort d'un grand cabinet à l'américaine pour se lancer à la conquête de ce nouveau Far West légal : Internet.



Pour réussir, elle compte autant sur son charme et ses méninges que sur son équipe : Fran, sa demi-sœur, engagée officiellement comme informaticienne, officieusement pour ses talents d'ex-hackeuse et Théo, un jeune prodige du droit des nouvelles technologies.



Chaque épisode tracera le portrait d'une personne qui demandera l'aide de nos héros. Ensemble, Valentine, Théo et Fran gagnent ou perdent. Parfois ils gagnent quand ils voudraient perdre, et vice versa. Passionnés par les affaires, ils se battent jusqu'à la dernière minute pour défendre leurs clients, qu'ils soient coupables, innocents, victimes ou tout cela à la fois. A voir dès ce 13 janvier sur la Une !