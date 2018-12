"Le Chalet Bleu" nouveauté BD de Jean-Claude Servais

"La petite Alice n'a que faire des imprécations religieuses des membres de sa famille, de leurs ambitions sociales et de leur quotidien triste à mourir. Ses frères sont des bêtas et ses parents, aveugles à ce qu'elle souhaite par-dessus tout : vivre dans la vallée aux Loups. Depuis l'enfance, elle est bercée par les contes de son grand-père et les légendes autour de la déesse Cybèle, qui s'éprit un jour d'un humble berger... Une histoire à l'issue tragique qui scellera le destin de la fillette : là où la forêt côtoie les rêves, là où la magie rassemble les êtres, Alice sera reine. Loin des règlements domestiques, dans le chalet de son aïeul, la jeune fille grandira au coeur d'une nature sauvage et enchanteresse, parmi les animaux et les créatures sylvestres. Jusqu'à rencontrer à son tour un garçon égaré dans les bois, un garçon sans nom piégé de-puis mille ans dans un corps qui ne vieillit pas. Aurait-il été victime d'un sortilège ? À moins que son existence ne soit elle aussi liée au chêne majestueux qui trône au milieu de la val-lée ? "

Le Chalet Bleu est un récit initiatique rythmé par les âges de la vie et par les saisons, une ode à la nature comme seul sait les écrire Jean-Claude Servais. Un poème mystique au trait sublime qui ne pourra qu'émerveiller. Jean Claude était l'invité de Jean-Marc Decerf dans votre émission En Direct ce vendredi.