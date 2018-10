Le Centre de compétence "Forem Tourisme" organise une formation d’agent saisonnier en tourisme...Une formation accessible à tous les demandeurs d’emploi inscrits au Forem qui sont motivés, mobiles et qui ont un intérêt pour le secteur du tourisme.

Au niveau du contenu de la formation, les matières abordées seront tout d’abord le cadrage du secteur du tourisme. Ensuite différentes matières seront abordées comme les produits proposés, l’analyse de la clientèle, la motivation et les attentes des visiteurs, l’approche culturelle des publics étrangers avec un focus sur la clientèle néerlandophone. Des autres sujets sont au programme de cette formation. Vous pouvez les consulter via l’outil Formapass qui se trouve sur le site internet : www.leforem.be.



A l’issue de la formation, le candidat aura les compétences pour décrocher un contrat de saisonnier. Le candidat repartira avec un certificat de compétences acquises en formation et supplément au certificat Europass (ce qui facilite la compréhension par les employeurs et organismes étrangers).

C’est une formation qui aura une durée de 40h. Elle débutera le 3 décembre pour se terminer le 7 décembre.

Et pour suivre cette formation, il suffit de s’inscrire à une séance d’information et de sélection en téléphonant au Service Clientèle de la formation au 061/28.02.60. Il y a encore deux dates disponibles, le 31 octobre et le 6 novembre.