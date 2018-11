Après avoir remporté un franc succès en 2017 avec ""J'aime beaucoup ce que vous faites"" de Carole Greep, la troupe de comédiens amateurs marchois "Le Théâtre de La Petite Vadrouille" remonte sur les planches pour sa deuxième saison. Ils interpréteront cette année la comédie de boulevard ""Le Bal des Crapules"" de Luc Chaumar."

L'histoire : un couple singulier et machiavélique organise une soirée dans son appartement parisien. C’est pour eux l’occasion de réaliser leur souhait le plus fort: se débarrasser de leurs voisins ! En les éliminant, ils pourront relier leurs appartements et en faire un triplex. Au fil de la soirée, les mensonges, les magouilles et le chantage du couple ne cesseront d’empirer une situation lugubre qui leur échappe complètement. Chacun joue pour soi et dans cet engrenage, tout vire à l’absurde.

Le Bal des Crapules au profit de Viva for Life : les 16, 17, 24 et 30 novembre et le 01er décembre à 20h00, ainsi que le 25 novembre à 15h00. Salle le Studio, rue des Carmes, 3 à Marche-en-Famenne. Réservations via cielapetitevadrouille@gmail.com, l'entrée est fixée à 10 €