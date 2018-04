Laurent Chandemerle sera au Festival du Rire de Rochefort ce jeudi 26 avril !

Invité permanent de l’émission " les années bonheurs " sur France 2 depuis la rentrée, Patrick Sébastien dit de lui " c’est sûrement le plus doué des imitateurs….. " Et sous l’impulsion de Patrick, Laurent a pu présenter son spectacle, pendant près de 6 mois, tous les soirs, sur la célèbre scène du théâtre du Gymnase durant l’hiver dernier. Artiste complet, Laurent Chandemerle incarne une nouvelle génération de show-men ; Le plus Dingue des Imitateurs ! D'entrée de scène, le ton est donné, c'est Daniel Prévost qui déclenche les premiers rires et ça ne s'arrêtera plus ! De Mauranne à Djamel Debouze, le tourbillon de voix est impressionnant, le tout mené tambour battant par un farceur infatigable. Laurent Chandemerle est un imitateur au talent qui bouillonne de bonne humeur avec en plus un énorme appétit de donner de la joie dans un spectacle de Music-Hall par excellence. Authentique interprète et compositeur, son nouveau spectacle vous entraîne dans une éblouissante chevauchée… Son style explosif vous fait découvrir sa véritable passion de la scène, son remarquable contact avec le public et cette formidable aptitude à l’improvisation Impertinent, attendrissant, délirant, il est le véritable détonateur de vos soirées…

A ne pas manquer donc en soirée d'ouverture du FIR ce jeudi 26 avril à 20H. Toutes les infos via le SITE

Ecoutez Laurent Chandemerle, invité de Jean-Marc Decerf dans Aller/Retour ce lundi