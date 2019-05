La zone de police d'Arlon recrute de nouveaux inspecteurs ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... Et ce mercredi 22 mai un jobday est organisé à l'hotel de ville d'Arlon. Une présentation du métier est au programme de cette séance d’information, ensuite 4 jours seront prévus entre juin et septembre pour les examens d’entrée. Cette journée du 22 mai sera aussi l’occasion de s’inscrire à une journée découverte de la zone de police d’Arlon qui sera organisée le 1er juin. Intéressé ? 084 24 58 61 Détails en compagnie d'Ismérie Lepère assistante en Communication au Forem