La Vitrine de l'artisan namurois

Le concours national "La Vitrine de l'Artisan" vise à mettre en valeur la richesse du secteur artisanal belge, à promouvoir la compétence des artisans auprès du grand public et à susciter des vocations auprès des jeunes.

Pour cette édition 2019, la Ville de Namur peut jouer un rôle important puisqu'elle peut recommander des artisans locaux ou des initiatives du secteur.

Vous voulez vous inscrire ou faire connaître un artisan ?

Contactez le Service des Affaires économiques (affaire.economiqueséville.namur.be) ou 081 24 72 26 avant le 31 janvier

Et plus d'infos via le SITE

Précisions en compagnie de Stéphanie Scailquin