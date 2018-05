La Semaine des Abeilles et des Pollinisateurs du 27 mai au 3 juin.

Pour la deuxième année consécutive, une semaine des abeilles et des pollinisateurs se tiendra sur territoire wallon dès le 27 mai.

Cette initiative vise à faire découvrir le monde de ces petits insectes et en expliquer leurs rôles et leur importance tant pour l’espèce humaine que pour l’environnement et la biodiversité.

Retrouver de nombreuses activités telles que :

Des conférences ;

Des visites de ruchers ;

Des projections de films ;

Des expositions ;

Des dégustations ;

Et bien d’autres choses encore !

Toutes les infos via le site

Ecoutez Arnaud Desset, chargé de mission pour la Semaine des Abeilles, invité d'Aller/Retour.