La propreté autour des bulles à verre : l'inBW a des solutions...

Le phénomène n’est pas nouveau et nous sommes parfois désarmés face à son ampleur : chaque année, les agents d’in BW ramassent environ 110 tonnes de déchets sauvage autour des bulles et conteneurs à verre, soit près de 400kg par jour !

Alors, on y retrouve de tout : des sacs poubelles, des encombrants, vitres, miroirs et ce sans compter les tags, graffitis et autres dégradations en tout genre.

Nos agents parcourent annuellement plus de 100 000kms afin d’assurer le nettoyage des différents sites (1 à 3 fois par semaine). Un travail difficile à recommencer sans cesse car certain les confondent avec des dépotoirs. Ce que les gens ignorent souvent c’est que cela a un coût de +/- 110 000 euros qui est supporté par la collectivité.

Pourtant des solutions pratiquent existent pour se débarrasser de ces déchets :

- les collectes en porte à porte : consultez le calendrier de collecte de déchets que votre intercommunale vous envoie chaque fin d’année. C’est une source précieuse d’information

- les recyparcs : sur lesquels vous pouvez y déposer bon nombre de vos déchets ménagers. Ils se retrouvent de cette façon dans la filière du recyclage. En cas de question, n’hésitez pas à contacter votre Ic , elle se fera un plaisir de vous aider.

- il y a aussi les enlèvements d’encombrants en porte à porte sur demande. C’est une solution si vous n’avez pas de véhicules afin de vous rendre sur les recyparcs.

Concrètement, lorsque vous vous rendez sur un site de bulles à verre, placez vos bouteilles et contenants en verre dans un sac ou dans une caisse et n’oubliez surtout pas de les reprendre avec vous. Ils vous seront utiles lors de votre prochaine visite.

Déposez vos bouteilles dans les bulles ou conteneurs à verre (petit rappel : le verre transparent dans la bulle blanche, et le coloré dans la bulle verte) et non pas à côté, un mot, un seul : visez juste !

Si pas malchance les bulles sont pleines, rendez-vous sur un autre site ou revenez un autre jour. Petit conseil : téléchargez gratuitement l’application " Recycle ! " sur votre smartphone, outre les infos de collecte, vous y retrouverez les adresses des sites des bulles à verre proche de votre domicile. Ça peut vous aider dans ce cas de figure.