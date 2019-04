La police fédérale recrute 400 agents de sécurisation ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... La Police Fédérale recherche continuellement des agents de sécurisation pour assurer l’ordre public en cas d’incident, garantir la sécurité de lieux comme les cours, les tribunaux ou les sites nucléaires, assurer le transfert de détenus, réaliser des escortes protocolaires… Afin de répondre à cette demande de 400 agents de sécurisation, un jobday est organisé pour permettre aux demandeurs d’emploi correspondant au profil recherché de démarrer rapidement les sélections pour décrocher ce job. Lors de cette journée, les demandeurs d’emploi pourront suivre la présentation du métier et assister à la simulation d’épreuves cognitives. Une rencontre avec des formateurs et stagiaires de la police est également prévue. Le jobday se déroule les 16 et 17 mai au centre de compétence Construform de Grâce-Hollogne, de 9h à 17h Détails en compagnie d'Ismérie Lepère