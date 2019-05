La place des émotions dans l'éducation à l'Environnement ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... Joie, colère, tristesse, peur, dégoût,… le climat, la biodiversité, la beauté de la nature,… charient leur lot d’émotions. Celles-ci sont d’ailleurs au cœur de notre relation à l’environnement. Si elles varient selon les thèmes, les personnes et les moments, elles sont néanmoins toujours là, au creux du ventre. En éducation à l’environnement, on s’en est fait une spécialité car pour protéger, il faut aimer, surtout pour donner envie de réagir, d’agir, de se mettre en action. Dominique Willemsens du Réseau idée nous propose deux rendez vous importants : la « Quinzaine de l'Abeille » et une formation Ecoutez la