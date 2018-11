La "Passion Locale" de Namur Gourmande...

Dans notre séquence Namur Gourmande de ce mercredi, Larissa Haumont nous parle d'une nouvelle conserverie en circuit court, bio et équitable pour les amateurs de bons produits et de bonne cuisine : Passion Locale à Fosses-la-Ville...

Caroline Kerbusch désire transmettre via " Passion Locale " que le bien manger existe encore grâce à son concept unique dans la région. En effet, celui-ci se veut innovant et bon pour la santé. En effet, elle propose une conserverie 100 % artisanale confectionnées grâce aux produits de la région. Tous leurs produits sont donc locaux, bio mais aussi équitables.

Caroline prépare des bocaux de légumes, fruits et condiments mais aussi des confitures, gelée, sirops et hydrolats. " Passion Locale ", véritable porte-drapeau des producteurs et artisans locaux, souhaite guider ses clients vers de nouvelles découvertes culinaires, faire partager sa passion pour la bonne cuisine...