La Nuit de Feux au Domaine d'Hélecine !

Un concept unique et novateur !

Imaginée dans le cadre du 50eme anniversaire du rachat du domaine par la Province du Brabant wallon, voici 6 ans que les organisateurs réussissent d'offrir un rendez-vous pyrotechnique original ! Avec plus de 150 000 personnes lors des 5 éditions précédentes, la Nuit de Feux est désormais un rendez-vous familial incontournable de cette fin d'été.

La Nuit de Feux propose au public un spectacle son et lumière mettant en scène le plus long feu d'artifice de Belgique, agrémenté d'un mapping projeté sur la façade du château et accompagné d'une bande son originale.

Le rendez vous est fixé à ce 8 septembre dès 19 H pour un pique nique. Spectacle dès 22 H

Et c'est GRATUIT !!

Ecoutez Cédric Monnoye, invité d'Aller/Retour ce jeudi !