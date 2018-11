La mobilité vous mobilise ???

SOA PEOPLE est une entreprise basée à Wavre qui recherche une personne intéressée par les les nouvelles Technologies et les systèmes d'informations au service de la gestion d'entreprise.

En tant que consultant en Mobilité, Vous intervenez en support chez des clients pour la mise en place de solution de mobilité pour leur département de maintenance. Vous serez ensuite accompagné par un consultant senior pour :

* Tester les processus actuels des clients de SOA People

* Aider les utilisateurs à l'utilisation des outils et processus de mobilité

* Participer à l'amélioration des processus actuels et mise en place de nouveaux processus

Profil recherché ?

Une personne disponible immédiatement, mobile, autonome et flexible qui parle couramment l’anglais et le français et qui dispose du permis B. Ils ne recherchent pas spécialement un candidat qui a de l’expérience professionnelle donc ils sont ouverts d’accueillir un junior qui pourrait très bien débuter sa carrière.

Quel type de contrat ?

Régime de travail : Temps plein de jour de 38h00/Semaine

Type : A durée indéterminée

Avantages : Chèque-repas, Voiture de société, Treizième mois, Assurance groupe

Comment postuler ?

Envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à academy@soapeople.com

SOA PEOPLE

SOA PEOPLE de Kerros Amaury

Einstein B-1300 WAVRE BELGIQUE