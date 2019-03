La migration des batraciens a débuté ! Soyez vigilants !

Le lancement des opérations de sauvetage dépend des conditions météo. Les amphibiens amorcent leur migration vers les zones de reproduction quand trois conditions extérieures sont réunies : une température nocturne de 7 °C minimum, un ciel couvert et un taux d’humidité élevé. La saison des migrations s'étale généralement de février à avril.

Hormis le risque de se faire simplement écraser, les amphibiens peuvent périr par effet d’aspiration, projetés contre les soubassements des véhicules qui roulent au-delà de 30 km/h. Les automobilistes sont donc invités à redoubler de vigilance et à limiter leur vitesse, non seulement pour préserver les amphibiens qui traversent nos routes, mais aussi pour la sécurité des volontaires qui leur viennent en aide. Réduisez donc votre vitesse, et si le cœur vous en dit, rejoignez les volontaires ! Depuis le début de l’opération, qui concerne une cinquantaine de sites, plus de 50 000 amphibiens ont déjà été sauvés !

L'association NATAGORA s'investit activement dans cette opération. Toutes les infos ICI

Ecoutez Virginie HESS