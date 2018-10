La médaille d'or pour "O'Jardin" à Morhet (Vaux-sur-Sûre)

Cette 14eme édition du concours à mis à l'honneur "O'Jardin" de Morhet dans l'entité de Vaux-sur-Sûre.

La société d'horticulture de Sébastien Chair a décroché la médaille d'or. Une chouette reconnaissance pour cette société installée depuis trois ans . Ecoutez Sébastien que Terry Lemmens à contacté ce lundi.

Et pour plus d'info c'est notamment via FACEBOOK