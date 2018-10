"La Magicaroom" à Braine-l'Alleud ces 17, 18 et 19 novembre

Jeune, réactif et actuel, Maxime garde ce côté vintage et authentique de la magie. Depuis 2015 il est devenu le plus jeune magicien professionnel belge et l'un de ses grands rêves est de se produire à Las Vegas..

Mais avant cela il sera présent en la salle de la Vallée Bailly à Braine l'Alleud ces 17, 18 et 19 novembre avec son nouveau one man show "La Magicaroom"... une histoire magique pour petits et grands !

Et ce mercredi il était l'invité d'Olivier Gilain dans votre émission Aller/Retour sur VIVACITE

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK