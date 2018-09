"La Lorette est revenue" ce 29 septembre au Centre Culturel d'Izel

Un seul en scène de et avec Lorette. Une visite hilarante au pays de ses meilleurs textes quelque peu ré-épicés ! Et ce, à travers une princesse éplorée, une réunion "tuppersexe", une reine veuve joyeuse dont la prononciation imprécise des "B" et des "V" crée bien des confusions ., une bombe blonde en lutte contre la discrimination intellectuelle, un streap-tease culotté et des surprises !

Tantôt caustique, tantôt tendre, Lorette Goosse est en plus grande forme que jamais !

A (re) découvrir au Centre Culturel Leleu, à Izel ce 29 septembre à 20H30 ; Infos et réservations 061 31 30 11

Ecoutez Lorette qui était l'invitée de Terry Lemmens dans En Direct ce vendredi.