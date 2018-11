La Gaume à l'honneur dans "Quel Temps !" sur la Une...

Durant la semaine du 19 au 23 novembre, la Une Télé se promènera en Gaume chaque jour à 12h45 dans l’émission " Quel Temps ! " :



Lundi 19 novembre : Le climat Gaumais… on dirait le sud… petites généralités sur la région et le climat (avec plusieurs intervenants).

Mardi 20 novembre : Les bergers Gaumais.

Mercredi 21 septembre : Saveurs fruitées avec les pommiers de Didier Munaut et les mûriers de Jean Noel Wagner.

Jeudi 22 novembre : Les légumes Gaumais avec la plate de Florenville et le marché Gaumais.

Et enfin, le vendredi 23 novembre : La Gaume de Jean-Claude Servais avec l’abbaye d’Orval.



Bernadette DELIT, les plantes sauvages et le miel sera diffusé la semaine suivante.



Marie-Pierre MOULIGNEAU et son équipe vous feront partager leurs coups de cœur dans le beau pays gaumais...