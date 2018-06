La Fête du Printemps sans Pesticides ce 17 juin à Gesves

Des conférences sur les liens entre la santé et l'environnement (au jardin et dans la maison)

Ce dimanche 17 juin se déroulera au Domaine de Béronsart, à Gesves la Fête de clôture. Les objectifs restent les mêmes, sensibiliser et former les citoyens wallons aux alternatives existantes aux pesticides et mettre à l'honneur les producteurs locaux, les jardins et les espaces verts entretenus sans utilisation de produits phytosanitaires. Ce thème permet de faire écho à la nouvelle mesure récemment entrée en application : les produits phytopharmaceutiques sont interdits depuis ce 1er juin dans les parties des parcs, des jardins, des espaces verts et des terrains de sport et de loisirs auxquelles le public a accès.