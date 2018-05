La Fête des Plantes et du Jardins à Aywiers (Lasne) ces 4, 5 et 6 mai

Ce rendez-vous de plus en plus populaire, c'est la rencontre de 200 professionnels du monde des jardins et de visiteurs enthousiastes dans un cadre exceptionnel. Le jardin de 7 hectares, entouré de vieux murs, contient des arbres centenaires, des arbustes et plantes rares, un étang, des sources, un jardin de plantes aromatiques..

L’édition printanière de la Fête des Plantes et du Jardin d’Aywiers propose à ses visiteurs d’égayer murs et façades de jolies parures végétales et de les rendre accueillantes à la flore et à la faune. A chaque jardinier son style et ses envies. Le choix parmi les plantes grimpantes est vaste et permet de créer un environnement varié selon les expositions. Bien des choses sont possibles pour offrir un petit coin de nature " ordinaire " où il fait bon vivre à une faune souvent en manque d’abri et d’espaces de repos.

De nombreuses animations, démonstrations et conférences seront proposées au public.

Possibilité également de visite guidées de l'ancienne abbaye.

Sans oublier les animations pour les enfants : ateliers, animations, grimpe d'arbres, balades à dos de poney ...

Accessible

Vendredi 4 mai de 12 h à 18h30; samedi 5 mai de 10 h à 18 h et dimanche 5 mai de 10 h à 18 H .

10 euros l'entrées

Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

Toutes les infos via le SITE

Patricia Limauge, organisatrice était l'invitée de Philippe Delmelle dans Aller/Retour cet après midi.