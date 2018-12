La féerie de Noël à Andenne du 14 au 16 décembre...

Les visiteurs attendent avec impatience ce dernier rendez-vous de l’année : tous les ingrédients seront réunis pour faire de cette 25ème édition un rendez-vous convivial et familial.

Associations andennaises, artisans locaux et créations originales, Père Noël et son traîneau, ateliers et contes, exposition de peintures, spectacles féériques, Trairies, concert de Noël du Conservatoire… aucun doute, la magie des fêtes passera cette année encore par la Cité des Ours !

Programme du Marché de Noël

Horaires

Vendredi de 17h à minuit

Samedi de 11h à minuit

Dimanche de 11h à 20h

Durant tout le week-end

60 chalets répartis entre artisans et associations locales

répartis entre artisans et associations locales Attractions foraines sur la Place des Tilleuls : manège et pêche aux canards

sur la Place des Tilleuls : manège et pêche aux canards Les Ours en Fête vous attendent sur le kiosque avec un invité un peu spécial… le Père Noël (samedi et dimanche de 14h à 16h et de 17h à 19h) !

(samedi et dimanche de 14h à 16h et de 17h à 19h) ! Venez poser pour la photo souvenir avec " Miss Shoppy " , la mascotte du commerce à Andenne (samedi et dimanche de 14h à 17h) !

, la mascotte du commerce à Andenne (samedi et dimanche de 14h à 17h) ! Pousse-pousse de fêtes (samedi et dimanche de 13h à 19h). Rendez-vous devant la Porte du Millénaire pour une balade gratuite vers le Vieil Andenne et le Musée de la céramique!

Bien au chaud dans l’Hôtel de Ville

À l’étage

Exposition de peintures (vendredi de 17h à 22h, samedi de 11h à 22h et dimanche de 11h à 20h)

Bières spéciales et boissons chaudes

Au rez-de-chaussée

Table à langer et micro-ondes

Samedi de 14h à 18h : bricolages de Noël pour les plus jeunes (de 4 à 12 ans) avec le service de l’Accueil extrascolaire

de Noël pour les plus jeunes (de 4 à 12 ans) avec le service de l’Accueil extrascolaire Dimanche à 15h et 16h30 : " Glisse, glace, contes ", c’est parti pour l’histoire de la conteuse invitée par la Bibliothèque !

", c’est parti pour l’histoire de la conteuse invitée par la Bibliothèque ! Dimanche de 17h30 à 19h : des passionnés initient petits et grands aux Trairies, ce jeu de cartes traditionnel d’Andenne. À la clé : cougnous de toutes les tailles !

Spectacles féériques

Vendredi 14 décembre

Ouverture officielle (18h, Hôtel de Ville): les organisateurs vous invitent à inaugurer avec eux cette 25ème édition du Marché de Noël autour d’une boisson de saison.

(18h, Hôtel de Ville): les organisateurs vous invitent à inaugurer avec eux cette 25ème édition du Marché de Noël autour d’une boisson de saison. Duo de hang (17h30, 19h et 20h): avec ses mélodies aériennes, ce duo et son instrument pas comme les autres vous invitent à l’évasion…

(17h30, 19h et 20h): avec ses mélodies aériennes, ce duo et son instrument pas comme les autres vous invitent à l’évasion… Zenzata (18h30, 19h30 et 20h30) : ces anges d’hiver ont revêtu leur plus beau costume pour vous enchanter

Samedi 15 décembre

Esquimaux (13h, 14h, 15h et 16h): loin de leur banquise, ils attendent patiemment… mordrez-vous à l’hameçon ?

(13h, 14h, 15h et 16h): loin de leur banquise, ils attendent patiemment… mordrez-vous à l’hameçon ? Silhouettiste (13h30, 14h30, 15h30 et 16h30) :quelques coups de ciseaux et vous repartez avec votre portrait en papier !

(13h30, 14h30, 15h30 et 16h30) :quelques coups de ciseaux et vous repartez avec votre portrait en papier ! Zenzata (16h30, 17h30 et 18h30) : ces anges d’hiver vont vous charmer

(16h30, 17h30 et 18h30) : ces anges d’hiver vont vous charmer Princesse Light (17h, 18h et 19h): tout juste débarquée de Pluton, elle vient à la rencontre des terriens…

(17h, 18h et 19h): tout juste débarquée de Pluton, elle vient à la rencontre des terriens… Le Peuple des Lanternes (20h, 21h et 22h) : à bord de leur caravane de lumière, ces invités nocturnes sont bien décidés à illuminer la Place des Tilleuls

Dimanche 16 décembre

Xmiss (13h30, 14h30, 15h30 et 16h30): Cette elfe de Noël est joueuse et malicieuse…

(13h30, 14h30, 15h30 et 16h30): Cette elfe de Noël est joueuse et malicieuse… Xmas Vocals (14h30, 15h30, 16h30 et 17h30): les plus beaux chants de Noël par une chorale tout droit sortie d’un conte de Dickens

(14h30, 15h30, 16h30 et 17h30): les plus beaux chants de Noël par une chorale tout droit sortie d’un conte de Dickens Nymphes d’hiver (14h, 15h et 16h) : elles ont quitté un instant le calme de leur forêt pour s’aventurer dans la Cité des Ours

(14h, 15h et 16h) : elles ont quitté un instant le calme de leur forêt pour s’aventurer dans la Cité des Ours Sapés sapins (17h, 18h et 19h): les superstars du Marché de Noël sont au rendez-vous ! Ils clôturent le weekend en beauté (et en musique !)

Marché des Céramistes (Musée de la céramique, 29, rue Charles Lapierre à Andenne)

Samedi et dimanche de 13h à 19h

Une dizaine de céramistes vous accueillent au Musée avec leurs créations pour des idées cadeaux originales – Vin chaud et douceurs de Noël en dégustation

Pour vous y rendre : à pied ou… en pousse-pousse depuis la Porte du Millénaire, Place des Tilleuls (samedi et dimanche de 13h à 19h).

Concert de Noël à la Maison des Associations ( Maison des Associations (2ème étage) – 1, Place du Perron à Andenne)

Samedi à 11h, 11h25, 11h50 et 12h15

Les élèves du Conservatoire de Musique vous convient à leurs concerts de Noël : piano, violon, flûte, guitare, petits ensembles et autres surprises dans une atmosphère festive – Entrée libre mais places limitées !

Le chalet de l’Office du Tourisme

Samedi et dimanche de 11h à 20h

En face de la Porte du Millénaire, venez saluer la joyeuse équipe de l’Office du Tourisme. Elle vous attend avec des idées cadeaux, et des informations touristiques. Vous pourrez également envoyer gratuitement des jolies cartes de voeux à vos proches. Faites voyager l’image de la Cité des Ours avec nous !

Informations pratiques

Entrée, activités et eau plate GRATUITES

Des WC entretenus et entièrement gratuits sont installés sur le côté de l’Hôtel de Ville

Parkings :

Parking gratuit des Roseurs à Seilles et à l’ Andenne Arena (square Melin)

et à l’ (square Melin) Centre-ville : parking aérien gratuit à l’occasion du Marché de Noël

à l’occasion du Marché de Noël Parking souterrain " Les Tilleuls " : horaires adaptés pour le Marché de Noël (entrée jusque minuit et sortie 24h/24) et 2 heures de stationnement gratuites directement déduites à la caisse du vendredi 14 décembre au lundi 31 décembre inclus

Informations complémentaires