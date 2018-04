La Coupe du Monde de Foot c'est pour bientot ! Un site web vous aide à "gérer" les doubles" de votre collection Panini

Le site jaidesdoubles.be a été relancé en mars dernier. Plus de 40 milles personnes s'y sont déjà montrée actives . A ce jour, 271 629 doubles sont en attente d'être échangé et plus d'un million deux cents mille stickers encodés ! L'accès au site est totalement gratuit, on peut s'y inscrire via Facebook Connect.

Ecoutez Gilles Debatty, invité d'Aller/Retour ce jeudi.

