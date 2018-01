La brasserie Lupulus à Gouvy mise à l'honneur !

Connaissez-vous la brasserie Lupulus ? C'est en 2017 que Pierre Gobron (créateur notamment aussi de la Chouffe) crée à Courtil dans l'entité de Gouvy, la brasserie Lupulus, au sein d'une belle ferme en carré du 18eme siècle. Durant quatre ans, seule la Lupulus blonde est commercialisée. En 2011, la brune est produite en petite quantité avant d'être commercialisée à plus grande échelle l'année suivante. En 2013 sort la Lupulus Hibernatus, une bière de Noël et en 2014 c'est une bière bio qui est mise sur le commerce, la Lupulus Organicus.

