La Brainoise Marie-Laetitia Mattern du Groupe Soonfjord, invitée d'Aller/Retour

Marie-Laetitia apprend le solfège et la flûte traversière à l'Académie de Musique de Braine-L'Alleud. Chez elle est se met à la guitare en écoutant son grand frère, membre du groupe Lucy Lucy. "Rubbisch Bin" est l'un de ses premiers titres. Marie-Laetitia le lance ensuite dans des concerts en guitare-voix et s'ensuit la formation d'un groupe avec François de Moffarts, actuel bassiste de Sonnfjord et Fabio Zamagni. Jérome Van Den Bril, guitariste, les rejoint par la suite.

De nombreux concerts sont programmés dans les prochaines semaines : ce 30 avril aux Nuits Botanique; au Den Atelier de Luxembourg le 5 mai, à la Fiesta du Rock de Flémale le 16 juin, au Baudet'Stival le 6 juillet, ensuite au Francofolies de Spa ..

Ecoutez Maria-Laetitia, invitée d'Aller/Retour ce lundi..