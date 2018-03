La Boutique Lush à Louvain-la-Neuve se mobilise pour la protection des animaux de ferme et les chevaux

Lauraine Lenoir chargée d'éthique, invitée d'Aller/Retour ce mercredi.

"Le Rêve d'Aby" est un refuge pour animaux de ferme et chevaux situé à Beuzet qui a pour mission de conscientiser et d’informer le grand public et les visiteurs sur les conditions d’élevage des animaux de rente, et de proposer des alternatives à nos consommations.