La Boite à Cancan débarque à Profondeville !

Après le succès de la "Boîte de jazz " et de la "Boîte à Images", notre immense boîte noire, véritable petit théâtre mobile d’un autre temps, change de décor et devient Cabaret de la belle Epoque. Bienvenue désormais dans l'univers d'une véritable salle à pots et à pintes pour entreprendre un voyage initiatique à travers l'histoire de la danse. Deux heures de spectacle total mêlant la musique, la parole, la projection et les danses vous attendent dans ce décor unique se transformant au fil du temps qui passe…

Nous sommes dans les années 20, Monsieur Charles (Jean-Pierre Castaldi) et son fidèle second décident de ré-ouvrir "La Boite à Cancan" et de conquérir Paris avec un spectacle de cabaret en hommage à la danse. La célèbre Boite à Cancan s'apprête à ré-ouvrir ses portes ! Avec ses quatre jolies danseuses, Monsieur Charles répète les derniers détails du spectacle, le stress est à son comble. Sans le savoir, ils vont nous entrainer dans la grande histoire de la danse et à travers elle l'histoire de la femme, de l'homme, de leur évolution, de leurs malheurs et de leurs libertés !

A ne pas manquer à l'Esplanade du Centre Culturel de Profondeville ces 15, 16, 17, 18, 2O, 23, 24 et 25 février. En mars à Rochefort , en avril et mai à Dinant, et du 10 au 20 mai à Wavre. Toutes les infos ICI Jean-Pierre Castaldi était l'invité de Terry Lemmens dans Aller/Retour cet après midi..