L'Otterway-box, une boîte à colis connectée !

Après avoir passé 10 ans chez des grands fabricants en vidéo-parlophonie, Thierry s'est lancé comme indépendant pour effectuer des prestations de consultance dans les techniques basse tension. Son premier projet a été présenté au salon Batibouw. Il se nome "Otterway-box" soit une boîte à colis 100 % connectée.

Le principe : l'Oterwaybox qui a deux trappes distinctes, une pour le courrier ordinaire et l'autre pour les colis, est munie d'un système de vidéo-parlophonie, qui transmet l'image et le son en direct sur le GSM du propriétaire, et d'un clavier codeur.

La boîte à colis est réalisée en inox brossé par Garnimetal (Wavre). Ecoutez Thierry Renaud, invité d'Aller/Retour ce vendredi..