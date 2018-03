"L'Instant Tom" le premier album pour Tom White Shoes

L’artiste belge s’affiche en outsider dans un style chanson française résolument acoustique ! De la chanson française à la fois intimiste et solaire, douce et généreuse, voilà comment on pourrait décrire la musique de Tom White Shoes, partageant son plaisir de la scène aux talentueux musiciens de jazz qui l’accompagnent. Une guitare aux influences libres, un harmonica chromatique aérien, une contrebasse chaleureuse et une batterie tout en finesse ; le cocktail d’instruments est idéal pour soutenir la voix et les textes de Tom. Les mélodies sont accrocheuses et les mots bien sentis, le tout laissant à chaque fois cette même impression de sincérité qui ne trompe pas un public fidèle, qui le suit depuis ses débuts en 2011.

Vous pouvez suivre l'actualité de Tom White Shoes via son SITE

Ecoutez Tom qui était l'invité d'Aller/Retour ce jeudi.