L'environnement vous intéresse ? Cette offre d'emploi est pour vous...

Ce jeudi, le Forem vous propose une offre d’emploi pour la Province de Namur : une(e) chargé(e) d'études en dépollution des sols pour la région de Namur.

Etabli en Belgique depuis 1988, le bureau CSD Ingénieurs-Conseils, qui se trouve sur trois sites à Namur, Liège et Bruxelles, engage un chargé d'études en dépollution des sols : Pionnier de l'ingénierie de l'environnement, les ingénieurs de CSD sont présents dans 30 succursales en Suisse, Belgique, Allemagne, Italie et Lituanie.



Ils proposent des solutions globales pour les questions autour de l'environnement et de la nature, des gravières et des carrières, de l'eau, de la route et du rail, du bâtiment et de l'énergie.



En tant que chargé d’études en dépollution des sols, vous participez à la réalisation d'études de pollution des sols et des eaux souterraines en coordination avec le chef de projet.

Vous effectuez ponctuellement des taches techniques (réalisation de forages manuels, échantillonnage d'eau souterraine, prélèvements en cours d'assainissement etc.).



Profil recherché ?

Au niveau des formations, CSD Ingénieurs conseils recherche une personne disposant d’un Diplôme d'enseignement supérieur ou universitaire (bachelier, master ...) en Sciences de l'environnement.

De bonnes connaissances de la langue française, vous disposez d'une excellente capacité rédactionnelle et d'expression.

La connaissance du néerlandais ou de l'allemand (niveau minimum C1 - CECRL) est un atout.

Enthousiasme, pragmatisme, rigueur, efficacité et polyvalence complètent votre profil.



Type de contrat :

Régime de travail : Temps plein de jour - 39h00/Semaine

A durée déterminée (7 mois ) avec un renouvellement possible vers un CDI suivant l'évolution des compétences

Avantages : Chèque-repas, Assurance groupe



Comment postuler ?

Postuler en ligne en cliquant sur : https://apply.refline.ch/292929/0454/pub/1/index.html

CSD Ingénieurs Conseils SA Belarbi Melissa (Ressources Humaines)

Avenue des Dessus-de-Lives, 2 bte 4 B-5101.LOYERS LOYERS BELGIQUE

Email : info@csdingenieurs.be -Site web : http://www.csdingenieurs.be

Veuillez adresser votre candidature incluant

une lettre de motivation

un CV

une liste de référence à jour