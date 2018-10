Ces 20 et 21 octobre le Domaine de Mozet dans l'entité de Gesves vous convie à sa deuxième fête de l'automne !

Dégustations, animations, balades nature et jeux divers rythmeront ce week-end à vivre entre amis, en famille . Ce sera également l'occasion pour les visiteurs de rencontrer différents producteurs, artistes et artisans locaux.

Ecoutez Sophie Delahaie, détachée pédagogique..

Et pour plus d'infos c'est via le SITE