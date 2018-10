L'artiste namuroise Noémie Rhéa en tournée au ... Québec

On plante un décors, on passe la porte d'une autre dimension pour se laisser vibrer, voler... Au fil de ses chansons, Noémie transporte son public au travers ses états d'âme. Elle raconte ses bouts d'histoire, ses bouts de vie, ses blessures, ses envies, sa folie.. entre joie, légèreté et douce violence.

Propulsée sur les planches à l'âge de 5 ans, Noémie Rhéa goûte au théatre et à la scène et ne pourra plus s'en séparer. La musique fait partie de sa vie, mais ce n'est que 4 ans plus tard qu'elle début les cours de chant. Début d'adolescence, le théâtre devient un objectif professionnels concret. A 17 ans, diplômée en "Art de la Parole" elle intègre durant deux ans une école privée d'acting. En parallèle, elle rejoint le groupe de ska "Freddy Loco" pour lequel elle assure choeurs en scène, mais également l'enregistrement de leur 4eme album "Round 4". C'est avec cette fine équipe de musiciens qu'elle partira sur les routes de France et d'Espagne. C'est après cette expérience qu'elle écrit des textes pour ses futures compositions . De projets en projets et par essais-erreur, Noémie forge son caractère et son identité musicale.