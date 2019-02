L'Almanach insolite et gourmand d'Eric Boschman

Eric est aujourd'hui une personne de référence dans le monde du vin et de la bière . Homme aux multiples talents, il n'est pas seulement chroniqueur, mais également acteur et ses one man shows cartonnent ! Après "Le Goût des Belges" deux ouvrages de recettes commis en collaboration avec Nathalie Derny, Erich Boschman vient de publier aux Editions Racine "Almanach insolite et gourmand de Wallonie". "52 semaines de découvertes gastronomiques, historiques, touristiques et folkloriques". Grâce à cet almanach perpétuel, l'auteur vous emmène à la découverte d'une Wallonie riche en références gourmandes, en lieux insolites, en histoire et traditions !

Eric sera sur la scène de Ciney Expo le 9 mars prochain et au Waux Hall de Nivelles le 26 mars.

