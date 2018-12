L'agenda Jardin 2019 aux Editions Weyrich

Derrière la maison, sur le balcon, en carré, en plates-bandes .. il y en a pour satisfaire toutes les envies et tous les besoinos. Indispensable pour alléger le budget familial ou simplement pour se reconnecter à la terre, les potagers sont des lieux magiques qui offrent plein de satisfactions.

Pour cette nouvelle année, l'équipe de la revue "L'Esprit Jardin", vous a préparé un agenda "potager du marché" avec un choix de fruits et de légumes de base savoureux et résistant à nos climats belges quelquefois peu cléments . Marc Knaepen vous guide pour leur culture traditionnelle et vous conseille des variétés rustiques. Nadejda Echick vous propose des recettes bien de chez nous, comme fabrication du sirop de Liège ou de la tarte à la rhubarbe.

Robert Daloze vous accompagne au fil des saisons dans vos travaux du mois

Et Violaine Marchal vous initie à un atelier mensuel floral et/ou potager sous la forme d'un pas à pas détaillé et joliment illustré.

Pratique et concret ! Tel est l'agenda Jardin 2019 paru aux Editions Weyrich

