« Kid 's day » à Malagne ce 19 mai

"Kid's day" à Malagne ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 15/05/2019 Ce 19 mai, Malagne – Archéoparc de Rochefort - organise un événement unique destiné aux enfants ; le « Kid’s Day ». Lors de cet événement organisé exceptionnellement en partenariat avec le FIRR (Festival International du Rire de Rochefort), l’enfant spectateur et acteur sera brillamment mis à l’honneur. Cette année notre regard se portera sur le divertissement, thème qui permet de créer des ponts entre l’histoire et l’actualité, d’ancrer une réalité ancienne dans le monde d’aujourd’hui. C’est à travers 2000 ans d’histoire que les jeunes invités auront le loisir de découvrir les différentes facettes du divertissement et de s’émerveiller devant deux artistes d’exception ; le Cas-Pucine qui nous fera découvrir le monde de la ventriloquie et le comédien Rudy Goddin qui nous invitera à voyager dans son univers drôle et poétique, loin des clichés et des sentiers battus de l'humour. A ne pas manquer côté animations ; jeux d’antan et d’aujourd’hui, fabrication de figurines en argile, tir à l’arc, rencontre avec les animaux de la villa gallo-romaine, etc. Participez également à notre toute nouvelle chasse au trésor! Le Kid’s Day attend les tout-petits comme les plus grands pour une nouvelle mouture sous le signe du divertissement et de l’amusement. De 11 h à 18 h rue Coirbois à Rochefort 7,50 euros pour les adultes, 5,50 pour les enfants. Gratuit pour les Rochefortois Toutes les infos via le site Ecoutez Camille Scuttenaire que Jean Marc Decerf a contacté ce mercredi dans votre Aller/Retour