Kevin & Tom au Festival du Rire de Rochefort ce samedi 18 mai ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... Un duo exceptionnel au Festival du Rire de Rochefort ce samedi 18 mai : Kevin & Tom ! Vainqueurs du « Tremplin du Rire 2018 » le duo comique totalement azimuté, électrisé par les bugs permanents de leurs personnages, qui ont la particularité de se parler tout le temps sans jamais se comprendre, de foncer à contresens dans leurs impasses intelectuelles et de nager dans l’absurde comme des poissons dans l'eau de javel. Un show déjanté et vireveltant ! Drôle, burlesque, absurde, c’est juste ce qu’il nous faut pour nous détendre et rire de bon cœur. Kevin Lévy était avec nous dans votre Aller/Retour ce jeudi. Terry Lemmens lui a demandé s’il nous revenait avec de bons souvenirs de l’année dernière…. Infos via le site festival-du-rire.be