Journée portes ouvertes au "Sous Bois" à Wépion ce 17 juin

Magnifique jardin surplombant la Vallée de la Meuse qui fait la part belle à la biodiversité. Proche de la ville, ce jardin à l'anglaise, installé dans un bois de 14 ha, est un havre verdoyant où s'épanouissent des centaines d'hostas, de vivaces, de rosiers lianes, de plantes aromatiques ... Et ce printemps 2018 est vraiment un grand cru, les feuillages sont extraordinaires et la floraison des roses s'annonce exceptionnelle ! La prairie sauvage foisonne de fleurs, toutes naturelles et sauvages ou s'intercale la rare orchidée ...

Un jardin visitable ce 17 juin à 19 H. Dié Reumont a rencontré le propriétaire et concepteur du jardin, Philippe Taminiaux

Le jardin se situe Chemin des Vignerons 32 à Wepion.

Le prix d'entrée est fixé à 5 euros.

Plus de renseignements via le SITE